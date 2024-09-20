Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Казанское общежитие заполонили тараканы и пьяницы

Жители дома по адресу: Гарифьянова, 42 буквально взывают о помощи. Тараканы и алкоголики — это только часть проблем, с которыми приходится уживаться казанцам. Почему управляющая компания не реагирует на жалобы? Что творится за стенами общежития? Об этом и не только в материале PROKAZAN.

Тараканы и антисанитария: жизнь в казанском общежитии

Две недели в казанский телеграмм канал «Злой казанец» выложили пост с жалобой на общежитие по улице Гарифьянова, где, по словам автора, происходит полный беспредел.

«Наше жильё переполнено тараканами, летом их количество только увеличивается. Управляющая компания, похоже, считает, что здесь живут только неблагополучные, так как это общежитие. Почему мы должны терпеть это?», — сообщила корреспонденту PROKAZAN жительница общежития Светлана.

Автор фото: Альбина Шафеева

Пост быстро набрал популярность и на него оперативно пришел ответ от Следственного комитета. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления по Татарстану Валерию Липскому предоставить отчет о результатах расследования по материалам о нарушении прав жильцов. СК по Татарстану начало процессуальную проверку.

Спустя 10 дней после этого корреспондент PROKAZAN выехал в общежитие.

«Здесь нет квартир, только комнаты, где в основном семейные парв живут. Но вот больше меня беспокоит подвал, где также живут люди. Не знаю, почему так произошло, но я считаю, что в техническом помещении никто не должен жить», — рассказала нашему корреспонденту Светлана.

Автор фото: Альбина Шафеева

Примечательно, что управляющая компания «Уют Сервис» хорошо осведомлена о ситуации в доме, но продолжает оставаться бездействующей и игнорирует жалобы жильцов.

«У нас управляющая компания по-любому это всё знает, но они уже неоднократно затыкали рот. Раньше здесь была управляющая компания «Алика», они сейчас съехали. Новые на все жалобы отвечают: «Тебе что, больше всех надо? Не суй свой нос куда не надо». Они, наверное, считают, что все, кто тут живут — это маргиналы», — добавляет жительница общежития.

Автор фото: Альбина Шафеева

В доме также есть проблема с тараканами. Жители дома на Гарифьянова рассказали, что большое нашествие тараканов было в августе. Справляться с ними они пытаются сами, но ситуация никак не улучшается.

«На кухне тараканы обычные, а вот которые в подвалах — огромные. У нас где-то в августе огромное нашествие было. Они прямо из подвала вылезали», — добавили жители в разговоре с корреспондентом PROKAZAN.

«У нас одни алкоголики, жить здесь невозможно»

Еще одна проблема общежития – пьяницы прямо на детской площадке, которые устраивают драки и разборки.

«Они все с нашего дома, тут постоянно сидят. Иногда драки бывают. Полицию у нас редко кто вызывает — боятся. Все терпят до последнего. У нас год назад здесь было убийство», — поделилась Светлана.

Автор фото: Альбина Шафеева

Экскурсия по одному блоку общежития показала и другие проблемы — потолки, которые вот – вот обвалятся, антисанитария, свалки мусора прямо в блоке.

«Потолки — это конечно что-то с чем-то, с них постоянно капает и они как - будто сейчас упадут. Ну, после того, что я увидела в пожарном щитке, это вообще ужас — бутылки, шприцы и нет никакого пожарного оборудования. Это у нас на каждом этаже. По технике безопасности балконы должны быть освобождены, а там завалы», — рассказала корреспонденту PROKAZAN Светлана.

Сами жители не всегда доходят до мусорных контейнеров, которые стоят прямо во дворе и устративают свалку в коридорах общежития.

«Соседям порой бывает совсем лень, даже женщинам. Я один раз замечание сделала, когда одна соседка мусор прям при мне оставила в подъезде. Она просто нагрубила и ушла», — добавила Светлана.

Автор фото: Альбина Шафеева

«Меня все это не устраивает — сплошной бардак. Сами жители это терпят и живут, как свиньи. Ремонта никакого нет, кухня вообще тихий ужас. Местные обитатели одни алкоголики, жить здесь невозможно», — рассказала жительница дома Лидия.

На все жалобы редакции PROKAZAN удалось получить ответ от Мэрии.

«Как сообщает Комитет ЖКХ, по информации управляющей компании, проведена дератизация и дезинсекция в местах общего пользования по адресу: ул.Гарифьянова, д.42. По поводу иностранцев, со стороны управляющей компании в срок до 10 сентября будет проведено обследование. Что касается нелегально проживающих граждан, для решения вопроса можно позвонить в дежурную часть или своему участковому», — ответили в мэрии Казани.

Автор фото: Альбина Шафеева

Однако на момент выезда корреспондента, в общежити был склад мусорных мешков прямо на входе, валялись бутылки, как в коридорах, так и в пожарных щитах. Подвальные помещения были оборудованы, как жилые комнаты.

«Я созвонилась с прокуратурой и все иностранцы съехали, сейчас там нет никого», — сообщила корреспонденту управляющая дома.

Однако проверить этот факт нашего корреспондента не пустили.

Автор фото: Альбина Шафеева

Жители дома на Гарифьянова, 42 продолжают терпеть ужасающие условия проживания, обращаясь за помощью к властям и управляющим компаниям, но безрезультатно. Несмотря на обещания властей о проведении дератизации и обследования, жильцы общежития сомневаются в эффективности этих мер.