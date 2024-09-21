Казанский школьник оказался мошенником и обманывал пенсионеров

В Казани произошёл тревожный инцидент: 15-летний школьник оказался втянут в преступную схему, где мошенники манипулировали пожилыми людьми, заставляя их переводить деньги под предлогом экстренных ситуаций.

Парень исполнял роль курьера для аферистов, принимая на себя груз ответственности за передачу средств, полученных обманным путём.

В одном случае жертвой стал пенсионер, который, услышав о якобы попавшей в ДТП дочери, в спешке перевёл 200 тысяч рублей. Другая пенсионерка, испуганная известием о проблемах с законом у своей родственницы, была вынуждена отдать мошенникам 500 тысяч. Все операции проходили через юного посыльного, который, не осознавая всей тяжести своих действий, стал инструментом в руках злоумышленников.