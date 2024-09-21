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За сутки в Казани произошло 201 ДТП

За минувшие сутки в Казани дорожная ситуация вн...

ТАТМЕДИА

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За минувшие сутки в Казани дорожная ситуация вновь оказалась неблагоприятной, о чем свидетельствуют данные городской Госавтоинспекции. Зарегистрировав 201 дорожно-транспортное происшествие, инспекторы особенно отметили три случая, к сожалению, приведшие к травмам.

Одним из самых резонирующих стал инцидент с наездом на электросамокатчика, который, нарушая правила, пересекал дорогу на красный свет, став жертвой нарушения, вызвавшего множество вопросов о безопасности дорожного движения.

В свете этих событий открываются более глубокие проблемы, касающиеся состояния водителей. Восьмеро из них находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, семь водителей были лишены права управлять транспортным средством, что ставит под сомнение эффективность контроля за соблюдением правил.

Два гражданина были задержаны в отделении полиции по подозрению в совершении преступлений.

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