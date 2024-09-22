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В Казани погиб мужчина в результате столкновения лодки с пирсом

В Казани произошла трагедия на водном транспорт...

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В Казани произошла трагедия на водном транспорте: в результате столкновения лодки с пирсом один человек погиб, а четверо удалось спастись. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел на Волге. После аварии на место происшествия направились экстренные службы. Водолазы, проводившие поисковые работы, извлекли из-под катера тело 37-летнего мужчины. Его личность установлена, однако подробности пока не раскрываются.

Следственные органы начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Параллельно ведется работа по опросу свидетелей и анализу условий, предшествовавших аварии.

Трагический инцидент напоминает о важности соблюдения правил безопасности на воде, особенно в условиях увеличения числа отдыхающих и водных развлечений в летний сезон.

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