В Татарстане поймали 39 тысяч дорожных нарушителей

За последние десять лет количество погибших на дорогах Татарстана снизилось в три раза, что стало заметным достижением в сфере безопасности дорожного движения.



Это снижение, согласно мнению экспертов, напрямую связано с внедрением инновационного приложения «Народный инспектор», позволяющего гражданам активно участвовать в контроле за соблюдением правил дорожного движения.

С моментом запуска приложения, татарстанцы получили возможность фиксировать правонарушения и сообщать о них в компетентные органы. За время работы «Народного инспектора» было привлечено к ответственности более 39 тысяч нарушителей. Эта инициатива не только повысила ответственность автолюбителей, но и сформировала в обществе культуру безопасного вождения.

Важным аспектом успешности данной программы стало сотрудничество между властями и гражданами, что в свою очередь привело к более строгому контролю за соблюдением правил.