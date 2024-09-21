В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадроцикле

В Песчаных Ковалях трагически завершилась поездка подростка на квадроцикле, когда он, пытаясь избежать задержания мотополицейскими, потерял управление и врезался в препятствие.

Обстоятельства происшествия шокировали местных жителей: 15 - летний ребенок скончался на месте от полученных травм.

По свидетельствам очевидцев, ситуация развивалась стремительно. Молодой гонщик, явно не обладая достаточным опытом в управлении квадроциклом, сбросил скорость, но, увидев патруль, резко нажал на газ.

В данный момент ведется активный поиск родителей погибшего, чтобы уведомить их о случившемся. Подробности ДТП будут уточняться.