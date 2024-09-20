«Я просто люблю строить»: интервью с руководителем строительной компании

В современном строительном бизнесе редко встретишь человека, который прошёл путь от простого рабочего до руководителя крупной компании. Но именно такая история стоит за успехом компании «Кирпичный Дом». Её основатель не только владеет необходимыми навыками, но и лично принимал участие в возведении множества знаковых объектов. Мы поговорили с ним о том, как любовь к математике и физике привела его в профессию, как он принял решение сменить рабочие перчатки на управленческий костюм и какие принципы помогают ему добиваться успеха на строительном рынке.

Как начался ваш путь в строительстве?

Я никогда не мечтал быть строителем, но всегда любил математику и физику. А в строительной сфере без этих дисциплин никуда. В 1997 году я пошёл учиться на строителя, и учёба давалась легко — мне нравилось проектировать здания и рассчитывать нагрузки. После получения диплома в 2001 году устроился мастером в строительную фирму. Уже через месяц меня отправили в командировку в Москву контролировать объект — это был первый большой шаг в моей карьере.

Почему вы решили стать каменщиком, ведь уже занимали должность мастера?

Работая мастером, я узнал, что каменщики зарабатывают в три раза больше. В 2003 году я решил, что хочу попробовать себя в этой роли. Параллельно с работой мастером я выучился на каменщика и получил «корочку» 3-го разряда. Начал ездить по стройкам Казани в поисках работы, и довольно быстро находил предложения. Так началась моя долгая работа каменщиком на крупных стройках. Строили многоэтажные дома, принимал участие в строительстве Деревни Универсиады и других ЖК.

Как повлиял на вашу карьеру кризис 2008 года?

Когда начался кризис, крупные стройки просто остановились. Я начал брать небольшие заказы — ставил заборы, строил бани, иногда даже дома. В помощники звал знакомых каменщиков, с которыми работал на больших стройках. Так постепенно у меня появилась сплоченная бригада, и мы стали работать не по одному, а командой. Строились фундаменты, крыши. Заказы увеличивались, и я понял, что не справляюсь, многим приходилось отказывать.

Как вы пришли к тому, чтобы стать подрядчиком?

В 2015 году я понял, что теряю деньги, и решил заняться подрядом. Сначала было страшно, два года не решался на этот шаг. На первых объектах помогал лично: закупал материалы, ездил по рынкам. Вскоре начал нанимать помощников, сам сосредоточился на организации процесса, работе с клиентами и маркетинге. Постепенно всё выстроилось, и сегодня наша компания «Кирпичный Дом» известна многим.

Чем ваша компания отличается от других строительных фирм?

Главное отличие — это мой собственный путь. В Казани вы не найдёте много компаний, где руководитель с таким опытом в строительстве. Я прошёл через все этапы — от мастера до каменщика, и теперь знаю всё о строительстве не только на теории, но и на практике. Большинство компаний сегодня руководят люди без опыта, которые просто хотят заработать. Мне же нравится сам процесс — видеть, как рисунок, бумажный чертеж, или проект превращается в чей-то дом.

Какие факторы вас двигали к успеху?

Конечно, деньги были важным фактором, но ключевым стал мой интерес к строительству. Я понимал, что работая каменщиком, у меня есть физический предел, и чтобы расти, нужно становиться предпринимателем. Этот путь был тяжелым: много ошибок, потеря денег, сложные отношения с клиентами, поиск поставщиков и рабочих. Но это был необходимый этап.

На чём сейчас сосредоточена ваша работа?

Сейчас для меня важнее всего качество и ответственность. Я не ищу дешевых решений и стараюсь работать с теми, кто любит своё дело. Лучше отказаться от объекта, чем снижать цену в ущерб качеству. На стройке всегда есть сложности, но я стараюсь делать так, чтобы клиент не знал о них — он должен быть уверен, что всё идёт по плану.

Какие у вас планы на будущее?

Я не строю грандиозных планов, достиг того, чего хотел. Мне нравится строить, и я не собираюсь останавливаться. Главное — время от времени анализировать свои шаги и не бояться изменений. В прошлом году, к примеру, я решил выйти на московский рынок. Планы амбициозные, а что будет дальше — покажет время.