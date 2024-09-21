Капитальный ремонт в домах Татарстана закончен на 94%

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане достигла значительного прогресса, выполнив 94% запланированных работ.

За последние две недели подрядные организации успешно сдали 64 объекта в 19 районах республики, что свидетельствует о слаженной работе всех участников процесса. Эта программа не только улучшает качество жилищных условий, но и способствует развитию строительной отрасли региона.

На финишной прямой также находится программа по ремонту 25 поликлиник, что подчеркивает комплексный подход к модернизации инфраструктуры, направленный на повышение уровня медицинского обслуживания.

В прошлом году на программу ремонта было выделено 6,6 млрд рублей, однако текущий объем финансирования увеличился до 8,5 млрд рублей.

Увеличение финансирования открывает новые возможности для более качественного выполнения работ, что в свою очередь положительно скажется на жизни горожан.