Эксперты в области страхования подсчитали ДТП с участием общественного транспорта в регионах России и назвали те регионы, где ездить на общественном транспорте довольно рискованно, сообщает "Газета.Ru". В зачет брали только ДТП с летальным исходом. И настоящими лидерами по таким авариям стали Ставропольский край и Смоленская область.

Как оказалось, 36,4% от общего числа летальных ДТП с участием общественного транспорта произошло в Ставропольском крае, 27,3% - в Смоленской области, по 18,2% – в Челябинской области и Санкт-Петербурге.