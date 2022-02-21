С сегодняшнего дня, с 21 февраля, в Татарстане можно посещать торговые центры без QR-кодов. О новом регламенте работы представители ТЦ рассказали в социальных сетях.

Так, ТЦ "Мега" и "Парк Хайс" сообщили, что посетители по-прежнему должны посещать торговые центры с индивидуальными средствами защиты - масками или респираторами. Также все посетители по-прежнему должны сохранять социальную дистанцию в полтора метра.

В ТЦ расставлены санитайзеры и нанесена разметка. Игнорировать их не следует. В торговые центры по-прежнему запрещен вход лицам до 18 лет без сопровождения взрослых - родителей или законных представителей.