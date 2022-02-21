Кровавая драма разыгралась на Сахалине. Женщина пришла в гости к знакомым, но из гостей отправилась не домой, а в реанимационное отделение местной больницы: хозяин дома перерезал ей горло кухонным ножом, сообщает Sakhalin.Info со ссылкой на региональное управление Следкома.

Как установили предварительно следователи, женщина в гостях распивала с хозяева алкоголь и весь вечер очень громко включала музыку. Хозяин дома сделал несколько замечаний, попросил сделать потише, но гостья отказалась убавить звук, ответив на просьбу матерной бранью.

Хозяин не стерпел оскорбления, взялся за нож и перерезал гостье горло, а также нанес ранение в грудь.

Подозреваемый задержан, он ранее был судим за умышленное причинение вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть. Возбуждено уголовное дело.