Осужденного за изнасилование школьницы экс-депутата нашли мертвым в колонии

Бывший депутат Байкаловского сельского поселения Владимир Барыкин, осужденный за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, обнаружен мертвым в тюремной больнице. Об этом сообщает "МК-Урал".

После приговора должен был быть доставлен в исправительное учреждение, но из-за ухудшения самочувствия его поместили в медико-санитарную часть ИК-2 в Екатеринбурге.

18 февраля Владимир Барыкин умер, подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

"18 февраля 2022 года в спальном помещении одного из отделений медико-санитарной части было обнаружено тело указанного осужденного. Медики проводили реанимационные действия, но осужденный был уже мертв. Признаков криминальной смерти не обнаружено", – сообщили «МК-Урал» в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, в феврале он был приговорен к 18 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетних, в том числе лица младше 14 лет.