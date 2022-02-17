В Казани сегодня стал известен победитель Открытого международного конкурса на создание архитектурной концепции Татарского Государственного Академического театра имени Камала.

Победил проект Бюро Wowhaus из Москвы (члены консорциума: Kengo Kuma & Associates из Токио, Werner Sobek из Штутгарта и "ПТМ архитектора Бакулина Германа Алексеевича" из Казани).

Отмечается, что стоимость реализации смелого проекта оценивается в 7 миллиардов рублей. В социальных сетях необычному театру уже дали народное название - "НЛО с татарами".