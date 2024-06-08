Казанец бегал и обнажался прямо на Кремлёвской дамбе

8 июня на Кремлёвской дамбе прохожие и водители заметили бегающего мужчину, который снимал с себя одежду.

Очевидцы вызвали полицейских, но стражам порядка не удалось заставить казанца одеться.

Как сообщает Татарстан-24, молодой человек был неадекватен, при задержании просил «потрогать его глаза». На место прибыли медики психиатрической бригады и забрали оголённого мужчину в 7-ую больницу.