Все решили Covid и QR: Садыков опередил Метшина и стал лидером в медиарейтинге чиновников Татарстана

Объявлен медиарейтинг глав ведомств, городов и районов Татарстана. Согласно показателям последних трех месяцев 2021 года, лидирует министр здравоохранения республики Марат Садыков. Следом идет глава регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина. Замыкает тройку лидеров мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава Минздрава республики увеличил свои медиапоказатели почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом. При этом почти не было негативных прямых инфоповодов. Это позволило Марату Садыкову стать первым в рейтинге с весомым отрывом. Ведомство, как и Роспотребнадзор, вышло на первый план по отработке ковидной повестки. Активность и упоминаемость Минздрава РТ подскочила почти в 2 раза.

Роспотребнадзор Татарстана с Мариной Патяшиной во главе проявил за указаны период небывалую активность. Ковидная повестка отработана ведомством на 200%. Патяшина мелькала в СМИ еженедельно – во время брифингов и прямых эфиров с разъяснениями ответами. Также на ее показатели повлияли и небывалый негатив в комментариях и публикациях. А если бы в ведомстве плотнее работали с соцсетями, показатели могли быть еще выше.

Хотя управление и главный санитарный врач региона и собрали весь негатив населения, прямых критических инфоповодов, влияющих на их репутацию, не было.

Фото: prav.tatarstan.ru

Медиа-коэффициент Ильсура Метшина, по сравнению с предыдущим кварталом, упал почти на четверть. Именно мэр Казани заметно пострадал от введения ковидных ограничений в Татарстане. При этом решение принимал не он, однако волна негатива в СМИ и комментариях были адресованы именно в сторону властей Казани.

В первую десятку медиарейтинга вошли глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, который поднялся вверх аж на 54 позиции, министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин, прокурор Татарстана Илдус Нафиков, детский омбудсмен региона Ирина Волынец. Ее замыкают начальник МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин, мэр Набережных Челнов Ниль Магдеев и глава Следственного комитета республики Валерий Липский, передает «ПромРейтинг».

Приоритетным в медиа стала работа медперсонала и санитарных врачей. Первые выбивались в рейтинге вперед из-за эпидситуации и ряда происшествий, вторые – из-за скачка своей активности на коммуникационных площадках. А вот урон понесли градоначальники, так как основной негатив населения из-за ковидных ограничений падал на них.

В повестке дня часто светился и социальный фактор. Самой суровой критике властей региона и населения в соцсетях подверглись главы районов. В частности, это коснулось историй с отношением к невакцинированным гражданам и захоронениями. Дурная слава рапространилась и за пределы региона, когда инциденты обсуждались федеральными пабликами и оппозиционными СМИ.

Без громких ЧП в Татарстане тоже не обошлось: местные власти проявили себя после крушения самолета в Мензелинске и взрыва дома в Набережных Челнах. Они показали, как могут минимизировать последствия трагедий и решать проблемы экстренного уровня, несмотря на присутствие первых лиц региона.

Фото: nabchelny.ru

В последние три месяца минувшего года также случился ряд кадровых перестановок. В некоторых случаях на них повлияли прошедшие выборы в Госдуму – как следствие, с постов ушли главы Нижнекамска и Высокой Горы. В иных – кадры обновились из-за смены работы или сферы деятельности прежних глав. В результате, несколько районов Татарстана получили новых руководителей, что не могло не отразиться на позициях в рейтинге и активности группы чиновников. Кому-то удавалось применять возможности своего нового поста в полной мере, а кто-то так и не смог закрепиться в основной повестке и подчеркнуть свою роль в публичном пространстве.

Из локальных инфоповодов, в повестку то и дело выходили работы по подготовке к Новому году, чистку дорог и подведение итогов года. Ситуация с решение коммунальных проблем не была стабильной, из-за чего главы крупных муниципалитетов и представители сферы ЖКХ были раскритикованы. Но во многом медиарейтинг определило подведение итогов года в публичной сфере. Позиции чуть ли не половины чиновников связаны с их отношением к данному мероприятию: для кого-то уже привычное дело, а кто-то до сих пор не до конца понимает его суть.