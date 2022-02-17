В Петербурге суд освободил мужчину, который обвиняется в убийстве и расчленении своего знакомого-трансгендера. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона Дарью Лисицкую.

Поначалу мужчине вменяли убийство, но потом его действия переквалифицировали в самооборону и назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев в колонии общего режима. В зачет пошло время, которое он провел в СИЗО, таким образом, подсудимого отпустили прямо из зала суда.

Преступление было совершено в январе 2020 года в квартире в Петербурге. Мужчина, будучи нетрезвым, поссорился с 24-летним трансгендером из Таджикистана. Последний был пойман на том, что пытался подсыпать в бокал с алкоголем снотворное, чтобы потом обворовать петербуржца. Мужчина схватил нож и зарезал трансгендера, расчленил его и выбросил фрагменты тела в реку.