В Альметьевске в квартире жилого дома четыре человека отравились угарным газом, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ. Пострадали мальчики 2012, 2014, 2017 годов рождения. Их 43-летняя мать также в числе пострадавших. Детей доставили в городскую детскую больницу, мать - в Альметьевскую ЦРБ.

Все четверо получили отравление легкой степени тяжести.

Сейчас выясняется причина инцидента, обследуется газовое оборудование в доме.

С начала года в Татарстане уже зафиксировали 10 случаев отравления угарным газом, погибли 2 человека, пострадали - 23. Среди пострадавших насчитывается 9 детей.