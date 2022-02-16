Карты в руки: Названа единственная группа крови, у носителей которых больше шансов стать президентом

Ученые из Японии давно изучают взаимосвязь между характером и группой крови человека. Уже давно там важнейшим критерием при приеме на работу стала группа крови.

На основании исследований более миллионов человек японский ученый Тошитака Номи написал книгу: "Ты и твоя группа крови", в которой подробно описал взаимосвязь характера и личности по типу крови, расписав при этом рекомендации для людей, как поступать в той или иной ситуации. В Японии также верят, что стать по истине лучшим президентом страны могут только обладатели определенной группы крови.

Именно среди людей первой группы крови много лидеров и руководителей, в том числе бывшие президенты Рональд Рейган и Михаил Горбачев, а также действующие президент Владимир Путин, британская королева Елизаветы II. У обладателей первой группы крови есть все шансы занять высокий пост, они выносливые, трудоспособные и энергичные.

Исследования ученых показали, что эти люди имеют природную тягу к лидерству и превосходству. Носители первой группы крови всегда ставят перед собой сложные задачи и стараются выполнить их, невзирая на препятствия, во что бы то ни стало, достигают своих целей. Также их относят к прирожденным карьеристам, иногда они просто поражают упрямством.

Недостатки у них конечно есть – высокая вероятность эмоциональных всплесков, ревнивы и амбициозны. Иногда эти эмоции настолько захватывают человека, что не может не пугать его окружение.

Среди представителей второй группы тоже были президенты. Однако, из-за недостатка качеств, которые есть у первой группы, им не удалось долго продержаться у власти.

Люди с третьей группой крови слишком свободолюбивые и независимые. Они всегда поступают так, как им нравится. Они творческие, с богатым воображение и большими способностями. Представители третьей группы крови становятся чаще успешными бизнесменами или звездами.