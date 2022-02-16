В Казани мужчина как мог и чем попало добивал своего собутыльника. Как установило следствие, мужчина пришел в гости к приятелю. У того уже были несколько гостей, и вновь прибывший присоединился к компании.

Застолье шло своим чередом, пока двое мужчин не поссорились. Один другому нанес множественные удары сковородой, табуретом и ножом. В итоге 51-летний товарищ его скончался от полученных травм на месте.

Все случилось еще в декабре, но агрессора удалось задержать только сейчас, два месяца спустя после расправы.

Обвиняемый свою вину признал полностью и заключен под стражу. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.