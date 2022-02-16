25-летняя девушка в Казани пожаловалась, что в День влюбленных ее подвергли групповому изнасилованию четверо иностранных студентов. Она утверждает, что пригласила иностранцев из Африки в гости, познакомилась с ними накануне. Дело в том, что горячие африканские парни живут в общежитии по соседству с ее домом.

"Когда выпили бутылку, они начали меня домогаться. <…> Один начал насиловать, а другой - душить", - рассказала горожанка, уточнив, что двое других иностранцев снимали происходящее на телефон.

Женщина показывает гематомы, которые остались у нее на шее. Помимо того, она заявила, что иностранцы украли у нее 800 рублей, которые были в кармане куртки.

Делом занялась полиция. Как сообщает "Татарстан-24", заявительница полтора месяца назад освободилась из колонии, где отбывала срок за кражи из магазинов.