Прошения тысяч жителей Елабуги, студентов и преподавателей, ученых и адвокатов не подействовали на Басманный суд Москвы, и судьи продлили арест экс-ректору КФУ Ильшату Гафурову, сообщает пресс-служба Басманного суда. Накануне прошение о переводе под домашний арест на 128 листах с подписями было представлено защитой в суде.

Следователи обратились в суд с ходатайством о продлении меры пресечения Гафурову на минувшей неделе. Его обвиняют в подстрекательстве к убийству, совершенному еще в 90-х годах. Решением суда Гафуров оставлен в СИЗО "Матросская Тишина" до 25 апреля текущего года.

Напомним, что арестовали Ильшата Гафурова в декабре прошлого года. Вины своей казанский ректор не признает.