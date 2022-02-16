Казанские мужчины поделились своими пожеланиями относительно подарков к 23 февраля. Опрос, проведенный сервисом "Авито", показал, что 20% (каждый пятый казанец) хотят гаджеты. Большинство мечтают о новом смартфоне.

21% мужчин с удовольствием согласны принять в дар средства для ухода. 33% мужчин не прочь, чтобы им подарили часы, 12% представителей сильного пола голосуют за хороший алкоголь. 24% казанцев хотят товары для занятий спортом.

При этом около 29% мужчин в Казани еще не определились со своими желаниями и хотят подарочный сертификат, чтобы потом хорошенько и без спешки подумать, что им нужно. 9% мужчин хотят обувь или что-то из одежды, и только 5% представителей сильного пола хотят в подарок книги.

А что же собираются дарить казанские женщины? У социологов нашелся ответ и на этот вопрос. 27% женщин хотят подарить мужчинам дезодоранты, пену для бритья, гели для душа и прочие средства для ухода. 26% женщин подарят традиционные носки, другую одежду или обувь, 27% женщин решили, что мужчина сам должен выбрать подарок, они преподнесут сертификаты.

Алкоголь готовы подарить только 10% женщин, а вот книги, которые так не востребованы у мужчин в столице Татарстана, готовы преподнести 7% представительниц прекрасного пола.

Что касается сумм, то 86% казанских женщин готовы сделать подарок до 5 тысяч рублей. 37% намерены подарить что-то, не превышающее 1 тысячи рублей.