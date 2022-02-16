Ухо Путина: как готовится любимое блюдо российского президента, и почему оно так называется

Кремлевские повара уверяют, что любимым блюдом Владимира Путина является уха из двух видов рыбы - судака и щуки. Западные СМИ назвали это блюдо "Ухо Путина", а все потому, что один из корреспондентов не расслышал и не понял слова "уха". Так появилось блюдо "Ухо Путина", а его рецепт в свое время давала еще бывшая жена главы государства Людмила Путина.

Что понадобится:

судак и щука по 1 шт (тушки средних размеров по 500-700 гр);

морковь - 2 шт;

картофель - 500 гр;

апельсин - 1 шт;

сырое куриное яйцо - 2 шт;

лаврушка;

укроп и петрушка;

сельдерей;

соль.

Как приготовить

Отделяем от тушек рыбы головы, хвосты и плавники. Филе аккуратно делим на порционные кусочки. А все, что осталось срезанным, варим в холодной воде, снимая пенку.

В готовый бульон запускаем морковь и лук и варим до готовности овощей, после чего бульон важно процедить.

Бульон без всего лишнего ставим снова на огонь, запускаем картофель кубиками, соль. Примерно за 7 минут до готовности картошки кладут рыбку, нарезанную порционно.

В финале - добавляем в уху сырые яйца, смешивая их в бульоне. Добавляем лаврушку, зелень и сельдерей, тонкие ломтики апельсина вместе с кожурой. Даем настояться под крышкой без огня около 15-20 минут. Приятного аппетита!