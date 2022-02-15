Прелесть эта ваша заливная рыба: Сергей Безруков поделился, как он готовит свое любимое блюдо

Актер Сергей Безруков обожает заливную рыбу, и готовит ее не только в новогодние праздники. Почти ни один торжественный повод не обходится без этого блюда. А потому актер поделился с поклонниками фирменным рецептом ее приготовления.

Что потребуется

Тушка рыбы (любая, белая);

лаврушка;

перец;

репчатый лук;

морковь;

яйцо;

петрушка;

лимон;

соль;

уксус.

Как готовить?

Разделите рыбу на две половины. Кости, плавники и голову нужно залить 4 стаканами холодной воды и отваривать на медленном огне около часа. Бульон важно хорошо процедить, залить им кусочки рыбы, добавить лаврушку, лук, перец, морковь и варить до готовности рыбы.

Достаньте кусочки рыбы, охладите. Концентрированный бульон нужно осветлить оттяжкой из яичного белка. Для этого отделенные от желтков белки разотрите с холодной водой.

В остывший рыбный бульон добавьте оттяжку белков, соль, петрушку, немного уксуса, доведите до кипения, подержите на медленном огне четверть часа. Готовый бульон процедите.

Отваренные куски рыбы разложите по формам, украсьте морковкой, лимоном, петрушкой и залейте бульоном.

Если будет плохо застывать, можно использовать желатин.