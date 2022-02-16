Точное попадание: астрологи рассказали, какие подарки к 23 февраля предпочитают мужчины по Зодиаку

Астрологи Lovepresent.ru рассказали, как безошибочно выбрать подарок к 23 февраля для мужчин разных знаков Зодиака. Тем, кто рожден под одним знаком, свойственны определенные общие черты, и угадать с подарком, зная звездные пристрастия, будет значительно легче.

Овен

Мужчина-Овен сильный и волевой, упрямый, динамичный, он видит цель и идет к ней. Такие мужчины не сомневаются - именно они являются пупом Земли и центром мироздания, и не стоит их в этом разубеждать.

Выбирая подарок для Овна к 23 февраля, обратите внимание на все, что имеет отношение к его хобби и интересам. Он это оценит по достоинству. Вещь должна быть практичной и полезной для Овна каждый день. Бесполезные вещи Овен не то чтобы не любит, он не понимает, для чего они вообще существуют.

Телец

Телец спокоен и уверен в себе, он ценит мир, позитив. Но несмотря на это, угодить с подарком такому мужчине непросто. Тельцы ценят дорогие, нужные и комфортные вещи. Подойдет хороший плед или шарф, хрустальный бокал, предметы раритета. Главное, чтобы подарок не был сувениром из отдела ширпотреба. Тельцу можно дарить предметы интерьера.

Близнецы

Интеллектуалы и умницы - такие Близнецы. Мужчина, рожденный под этим знаком, будет рад любому подарку, который подчеркивает его высокий интеллект: книге, фильму, подписке, антистрессу, гаджету, настольной игре. Близнецов радуют полезные вещицы, например, беспроводная зарядка для телефона, оригинальный зонт, ключница.

Рак

Раки душевны и сентиментальны, ценят семейные традиции, и с этим нужно считаться. Подарите то, что сделает жизнь этого мужчины более уютной. Например, банный халат, рамки для фото, семейный альбом, набор для барбекю, чтобы семейный Рак мог проявить широту души и угостить все семейство вкусным мясом, когда начнется сезон шашлыка.

Лев

Ленивый царственный эстет обожает быть центром внимания. А потому подарок для Льва должен быть дорогим, натуральным, ярким, лучше - эксклюзивным. Он будет счастлив, а значит, и вам кусочек спокойствия и счастья в этот день гарантирован. Для Льва важно не столько, что именно вы подарите, а как вы это сделаете. Помните о красивой упаковке. То, чем Лев не сможет похвастаться перед коллегами и друзьями, ему не нужно, оно будет лежать без дела. Помните и это. Идеально - портмоне для документов, красивый галстук, хорошая ручка.

Дева

Материальная и практичная Дева ценит консервативность и традиции и категорически против всего бесполезного. Не нужна ему статуя, даже если она из золота. Но Дева непременно обрадуется, если вы одарите его полезным набором инструментов, чем-то, что важно и нужно ему для работы.

Весы

Весы - большие эстеты, обладающие от рождения прекрасным вкусом и чувством стиля. А потому без сомнений выбирайте для такого мужчины красивые предметы одежды, украшения интерьера, изящные аксессуары. Это может быть симпатичная майка или аккуратный чайник для заварки - если подарок красив, то Весы с удовольствием его примут.

Скорпион

Скорпион склонен к мистицизму, хотя будет отрицать это при любом случае. Но помните о загадочности этих мужчин, и смело дарите подарки "с изюминкой", секретом и тайным смыслом. Отличным вариантом станет детектив или несколько книг его любимого автора, пособие для начинающего разведчика, головоломки, талисманы, которые приносят деньги или здоровье. Чем загадочнее будет вещь, тем большую ценность в глазах Скорпиона она будет иметь.

Стрелец

Стрельцы любят быть в дороге, в путешествии. Они оптимисты и ценители приключений. Подарите мужчине этого знака все, что может пригодиться ему в его странствиях - рюкзак, чашку-непроливайку, компас, котелок или зарядник для телефона, работающий от костра. Стрелец будет счастлив непромокаемому пледу, автомобильному душу, хорошему термосу.

Козерог

Элегантный Козерог ценит качественные вещи. Выбирайте подарки статусные, лаконичные полезные на работе или во время отдыха.

Это может быть деловая папка, биокамин, хорошая ручка, ежедневник, удобный канцелярский набор, если мужчина работает в офисе.

Водолей

Добрый Водолей отличается неординарностью. Он ненавидит скуку, но высоко ценит все, что способно его увлечь. А потому дарите смело все, что относится к хобби Водолея. Если же у него все это есть, то выберите интересную настольную игру, конструктор, который он с упоением начнет собирать прямо с утра 23 февраля.

Рыбы

Мужчины-Рыбы отличаются удивительным чувством юмора и интуицией. Это творческие люди, полные идей и всегда готовые ими поделиться. А потому смело можно подарить Рыбам паззлы, конструкторы, головоломки, гаджеты. Не забывайте об эстетике. Для Рыб имеет значение упаковка и то, как вы преподнесете подарок.