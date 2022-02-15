В Татарстане из-за сложной эпидемиологической обстановки на разобщении находятся классы в 26 учебных заведениях. В Черемшанском, Пестречинском, Нурлатском, Мензелинском, Лениногорском районах республики в связи с гриппом и ОРВИ разобщили по одной школе. Таковы данные Минобрнауки РТ.

Две школы разобщены в Чистопольском районе, семь - в Нижнекамском, одна - в Челнах и 11 школ в Казани.

Полностью закрыты на карантин два детских сада в Мензелинском и Елабужском районах. Дети, находящиеся на разобщении, не должны контактировать между собой и посещать общественные места.