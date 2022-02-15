Приставы в России начали "замораживать" действие прав водителей-должников. Но такая мера может быть применима далеко не ко всем, говорят юристы, и размер долга тут роли не играет.

Временное приостановление действия водительского удостоверения у должника - мера вынужденная. Сначала приставы должны оповестить об этом должника, информация о "заморозке" появится в базе данных ГИБДД.

До тех пор, пока должник не предъявил приставам доказательств уплаты долга, права не начнут действовать, и любой инспектор ГИБДД при остановке такого водителя составит на него протокол за езду без прав, а автомобиль заберут на штрафстоянку.

Кому же могут "заморозить" права? По сути, любому должнику, если он не платит алименты, накопил много неоплаченных штрафов, обязан по решению суда возместить вред здоровью.

Приставы не имеют права, говорят юристы, замораживать действие водительских прав тем, у кого на иждивении есть дети-инвалиды первой и второй группы. Не могут применить такую меру и к должникам, которые физически проживают в отдаленной местности.

Также в категорию тех, кого не могут лишить права управления авто за долги, вошли и те россияне, чья профессия связана с управлением машиной – таксисты, курьеры, грузоперевозчики.