Рестораторы Татарстана о запрете работать по ночам: “Для баров - это просто катастрофа!"

Несмотря на небывалый всплеск заболеваемости коронавирусом, в некоторых регионах страны уже снимают ограничения. Так, например, в Кузбассе отменили систему QR-кодов. На это надеются и казанские рестораторы. О том, какая при новой волне ковида обстановка в ресторанном бизнесе, - в материале Prokazan.

Рост заболеваемости коронавирусом не мог не отразиться на сфере общепита. По словам исполнительного директора Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галины Шарафутдиновой, сейчас трафик кафе и ресторанов в среднем на 30 % ниже, чем в аналогичный период допандемийного, 2019 года. Впрочем, и в прошлом году, в феврале, посещаемость была примерно на таком же уровне. Свою лепту в снижение трафика внес и “омикрон”.

“Потеря трафика в большей степени связана с высоким уровнем заболеваемости среди населения”, - сказала в беседе с Prokazan Шарафутдинова. - “Многие болеют, да и остальные, видимо, решили воздержаться от посещения, чтоб исключить заражение ”.

На фото: Галина Шарафутдинова. Фото предоставлено Галиной Шарафутдиновой

"ОТ ГОДА К ГОДУ МЫ ДОЛЖНЫ ПРИРАСТАТЬ"

К счастью, среди самих сотрудников кафе и ресторанов пока не ощущается взрывного роста заболеваемости и связанной с этим нехватки рабочих рук.

Пандемия внесла свои корректировки, и владельцы заведений общепита не видят пока динамики увеличения выручки.

“От года к году мы должны прирастать в среднем на 10 %. Прошлое лето было очень активным для нас - доходы вышли на уровень 2019 года и чуть выше. Но представьте, если например в 2019 году выручка была 3 млн рублей, то в 2020 году она должна была составлять, как минимум, 3,3 млн рублей, а в 2021 году - 3,6 млн рублей. Этого не произошло, мы пока топчемся на месте. Но в кризис появляются новые возможности для бизнеса, нет прироста - будем искать новые фишки для своих гостей”.

ПО КОМУ СИЛЬНЕЕ БЬЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ

А еще рестораторам во многом осложняют жизнь временные ограничения. Конечно, они не очень ощутимы для кафе, ресторанов в будние дни, но очень заметны в праздники и в такие дни, как пятница и суббота, отмечает Шарафутдинова.

“Вот сегодня 14 февраля - День влюбленных. Мы знаем, что люди после работы пойдут его отмечать. Многие только к восьми вечера смогут прийти в кафе, а в 11 уже уходить. Это 100 % влияет”, - говорит собеседница издания. - “Перед Новым годом гости не бронировали корпоративы, лишь когда сделали послабления по времени работы, это стало для них хорошей новостью”.

"Фото: "РБК"

Сокращение режима работы для баров - это вообще катастрофа.

“Ограничения по времени не просто мешают, но и не дают возможность полноценно работать барам”, - говорит Галина Михайловна. - Они теряют 90 % своего трафика, соответственно и выручки”.

Ранее исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана говорила, что даже за новогодние праздники бары вряд ли смогли покрыть расходы декабря.

Причем изменение концепции бара и перенос времени работы на более раннее не являются выходом из ситуации.

“Они уже пробовали так делать. Некоторые бары переходили на дневной режим. Но это не сработало. Потеря концепции - это потеря индивидуальности », - прокомментировала Галина Михайловна. - “При смене графика теряется вся суть концепции, она создается под конкретный проект и конкретную целевую аудиторию. Бары Казани сегодня - это штучный продукт. Либо мы размываемся и становимся никому не нужными, либо мы все-таки сохраняем свою идентичность и ждем лучших времен, если хватит сил и денег”.

QR-КОДЫ И ТРАФИК

QR-коды же, по словам Шарафутдиновой, не оказывают существенного влияния на трафик, но они доставляют неудобства рестораторам.

“Основная масса казанцев уже сделали прививку. QR-коды точно не являются для ресторанов сдерживающим фактором”, - говорит Шарафутдинова. - “И тем не менее, есть люди, которые не готовы предъявлять свои персональные данные. Мы должны быть открыты для всех”.

В Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана планируют подготовить обращение с просьбой о снятии временных ограничений и отмене QR-кодов.

Фото: TakProsto.cc

Но рестораторы не теряют оптимизма.

“Несмотря на сложность ситуации, мы не замыкаемся и не говорим, что все пропало. Мы ищем новые пути, новые идеи, новые лайфхаки для развития, для привлечения и удержания гостей. Возможно, плюс пандемии в том, что она побудила нас к активности. Мы больше не можем сидеть на том же трафике, который у нас всегда был и почивать на лаврах. Нам необходимо каждый день искать что-то новое, удивлять гостей. Наши рестораторы очень активно продвигаются в этом направлении. Они проводят различные мероприятия, погружают в гастрономию, создают уникальную атмосферу. Мы должны дарить своим гостям положительные эмоции, а это мы можем сделать только если у нас самих хорошее настроение. Ресторатор - это про людей и про эмоции”.