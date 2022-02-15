Согласны ли вы?: Павел Глоба назвал знаки Зодиака с самыми большими шансами вступить в брак в 2022

Романтики и любви хочется не только 14 февраля, но и в течение всего года. Советский и российский астролог Павел Глоба назвал тех, у кого наибольшие шансы вступить в счастливый брак в 2022 году.

Стрельцы

Стрельцам выпадет шанс заключить счастливый брак, их шансы на обретение семьи самые большие из всех представителей зодиакального круга. Если Стрелец найдет время вырваться из круговерти работы и дел, то непременно обнаружит, что недалеко есть человек, который способен подарить ему счастье и семейный уют.

Водолей

Водолеям судьба подарит шанс выйти замуж или жениться уже во второй половине наступившего года. Глоба предостерегает Водолеев от поспешных решений: важно убедиться, что ваш избранник - именно тот, с кем вы готовы остепениться и идти по жизни рука об руку.

Рак

Ракам стоит переключить в режим романтического ожидания. Шансы заключить брак в 2022 году высоки, важно лишь открыть свое сердце для отношений. Для этого астролог рекомендует не бояться новых знакомств. Одно из них, и сердце подскажет, какое именно, станет действительно судьбоносным.

Рыбы

Не обязательно, что в этом году у Рыб будет свадьба, но вот на помолвку можно смело рассчитывать. Поиски родственной души подходят к концу, скоро Рыбы смогут с головой окунуться в личное безмятежное счастье с хорошими перспективами на будущее.