Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову с просьбой оценить законность действий съемочной группы сериала "Слово пацана", который собираются снимать в республике. По словам Ирины Волынец, несовершеннолетние не должны сниматься в фильме, сюжет которого повествует о лихих бандитских 90-х, а потому может нанести вред детской психике.

Ирина Волынец считает, что фильм Жоры Крыжовникова будет очередной попыткой кинематографистов романтизировать бандитов и бандитскую культуру.

Кастинг молодых людей и девушек в сериал уже состоялся в Казани, в Челнах руководство молодежного центра отказалось проводить кастинг. Съемки фильма планируется начать в конце текущего года.