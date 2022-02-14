В Татарстане 15 февраля ожидается существенное ухудшение погодных условий, об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром во вторник на территории республики ожидается сильный туман, который ухудшит видимость на дорогах до 500 метров и менее.

Также синоптики говорят о похолодании: в ночное время до 14 градусов ниже нуля, дневные температуры будут вполне комфортны и составят от 2 до 7 градусов мороза.

Водителей и пешеходов в условиях тумана и плохой видимости просят сохранять бдительность и быть очень осторожными.