В Казани сотрудники полиции после захватывающей погони все-таки смогли остановить водителя Infiniti, который пытался по ночным улицам скрыться от инспекторов. На то у него были основания: водитель отмечал свое 30-летие, а потому за рулем оказался в неадекватном состоянии.

Полиция пыталась остановить лихача на Ленинской дамбе, сообщает "Татарстан-24", но водитель проигнорировал требование остановиться. Началась погоня, маршут которой прошел по Декабристов, Восстания, по улице Короленко, Ямашева, Краснококшайской, Фрунзе, Несмелова.

"Поймал" лихача сугроб в частном секторе Юдино. Уже в отделе полиции, куда водителя доставили для разбирательства, выяснилось, что у нарушителя юбилей. Кстати, выяснился и еще один факт: в 2014 году мужчину уже лишали прав за нетрезвую езду.