В состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского наметилось улучшение

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оказавшегося в больнице с COVID-19 в ЦКБ Москвы, незначительно улучшилось и близко к стабильному. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на свой источник.

По данным источника издания, сейчас нет угрозы для жизни российского политика. При этом он продолжает периодически пользоваться кислородной маской. В лечении Жириновского задействованы лучшие специалисты, которые регулярно устраивают консилиумы по поводу его состояния и методов лечения. Эти совещания проходят с участием ведущих медиков страны.

Ранее 12 февраля сообщалось, что оказавшийся в той же московской Центральной клинической больнице с признаками острой респираторной вирусной инфекции лидер КПРФ Геннадий Зюганов хотел навестить Жириновского, но врачи не пустили его.

Напомним, 9 февраля Жириновский был госпитализирован в ЦКБ с омикрон-штаммом коронавируса. Он находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.