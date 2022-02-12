Минниханов поручил оказывать медпомощь каждому татарстанцу, кто в ней нуждается

Президента Татарстана заявил, что за минувшую неделю ковидная статистика заболеваемости выросла в два раза. Это значит, что все ограничения в республике сохраняются, отметил Рустам Минниханов на заседании в Доме правительства региона. Он также подчеркнул важность оказания медицинской помощи всем местным жителям, нуждающимся в ней.

«Не все люди способны прийти в поликлинику, но нам нужно дойти до каждого, кто нуждается в помощи. Мы не имеем права оставлять без внимания эту категорию граждан», – заявил Минниханов.

Глава республики дал поручение главам районов и городов постоянно контролировать ситуацию в поликлиниках и поддерживать медработников.

Помимо этого, в Татарстане рассматривают способ закрытия больничных листов дистанционно, по номеру 122. Такая возможность позволит людям не приходить в больницу повторно.