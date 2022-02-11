Где они там и удача: Названа единственная группа крови, носители которой родились очень удачливыми

Замечали, что некоторым людям везет во всем, куда бы они не шли, а кому-то приходится добиваться целей, проходя тернистый путь.

Ученые проели исследование и проели опрос, в котором выяснили с какой группой крови люди наиболее удачливы, пишет progorod43.ru

Люди с первой группой крови очень одарены многими талантами, поэтому удача им не нужна. Она у них просто течет по венам. Благодаря счастливым случаям носители первой группы крови часто оказываются в нужном месте и в нужное время.

Абсолютными лидерами по везению стали представители второй группы крови. Они родились с "золотой ложкой в зубах". Им везет и в карьере, и в любви, и в финансовой сфере, да и болезни с невзгодами обходят их стороной. Другим остается им только позавидовать.

Людям с третьей группой крови не везет. Они своих успех достигают через кучу неприятностей, которые их подстерегают на протяжении жизни. Им важно встречать в своей жизни людей, которые будут их оберегать от невзгод.

Ну а обладателей четвертой группы удача просто обошла стороной. Им всегда надо рассчитывать на себя, а не на счастливый случай. Иначе можно попасть впросак. Только от них зависит их будущее.