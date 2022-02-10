Судьба или их выбор: Названа группа крови, носители которой склонны к одиночеству

Каждый из нас на протяжение своей жизни бывал хоть раз один. Кто-то умеет справляться с одиночеством, и для них это не наказание, а благо. А кто-то и вовсе наедине с собой не может провести и пары часов. Ученые провели исследование на взаимосвязь между группой крови и их склонности к завязыванию отношений и выяснили, какая группа крови склонна к одиночеству.

Результаты оказались интересными. Так люди с первой группой крови не охотно заводят знакомства. Именно представители этой группы крови предпочитают одиночество во всех его проявлениях. И для них это вполне нормально. Конечно круг общения у них есть. Они не совсем одичалые люди! Просто этот круг очень узкий. Кроме того, обладателям первой группы крови не свойственно делиться даже с самыми близкими своими тайнами и переживаниями.

Очень хорошо переносят одиночество носители третьей группы крови. Несмотря на то, что они очень общительны и часто бывают душой компании. Они очень избирательны и не всех подпустят к себе. Поэтому, если рядом сейчас никого нет, им будет жизнь в кайф даже с самим собой.

Самыми общительными стали люди с четвертой группой крови. Общество им жизненно необходимо. Им тяжело без внимания. Такие люди всегда найдут себе компанию, лишь бы не быть одному.