Госпитализированного в тяжелом состоянии Владимира Жириновского подключили к ИВЛ, состояние 75-летнего политика близко к критическому. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ЛДПР.

"И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни", — рассказал источник изданию РБК.

О том, что Жириновский попал в больницу, стало известно накануне, его доставили в ЦКБ Москвы с двусторонней коронавирусной пневмонией и поражением легких до 50-75%.

В декабре Жириновский рассказывал, что за полтора года восемь раз "укололся разными вакцинами".

"Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило", — заявил он. По мнению политика, делать повторную прививку необходимо при снижении уровня антител, а не через полгода.