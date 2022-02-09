Лидера ЛДПР и депутата Госдумы Владимира Жириновского сегодня госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

У Жириновского диагностировали коронавирусную инфекцию, поражено до 50-75% легких, обнаружена двусторонняя пневмония, развившаяся на фоне ковида.

Председатель ЛДПР ранее заявлял, что привился против COVID-19 целых восемь раз. Но профессор вирусологии Александр Чепурнов тогда отметил, что такое количество прививок может быть опасным. Жириновский же убеждал всех, что только частой вакцинацией он может защитить себя от болезни.