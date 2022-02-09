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Фото: yanzori.com

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, отменят ли уже масочный режим

09.02.2022, 14:05 196 prokazan.ru
В Роспотребнадзоре по Республике Татарстан рассказали, стоит ли ждать отмены масочного режима. Как заявила начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора РТ Лилия Юзлибаева в ходе прямого эфира оперштаба 9 февраля, вопрос об отмене масочного режима "неактуальный".

"Я думаю, данный вопрос, когда тем более идет сезон гриппа, он совсем преждевременный. Все-таки маски действуют. Более того, если исходить из специфики штамма "Омикрон", этот вирус очень быстро распространяется. В транспорте, как мы знаем, очень тесный контакт, тем более в зимний период никакие форточки и окна не открываются. Потому вопрос преждевременный и неактуальный. Ношение масок должно быть обязательным, особенно в транспорте", — подчеркнула Юзлибаева.

Поддержала санитарных врачей и вице-премьер республики Лейла Фазлеева, которая отметила, что пока в регионе действуют все ранее введенные ограничительные меры.
 
Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан
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11:08, 28.01.2022
Мужчина сбросил жену в 10-метровый колодец и зацементировал ее заживо
10:06, 28.01.2022
В Совбезе пояснили, есть ли сейчас смысл вводить в России общий локдаун из-за COVID-19
08:41, 28.01.2022
Пришла закрыть больничный: травматолог в больнице напал на пациентку и избил ее
08:27, 28.01.2022
В Минздраве рассказали, что может происходить с подростком после прививки Спутником М
07:39, 28.01.2022
В мусороперерабатывающем комплексе нашли тело младенца, мать уже известна
05:00, 28.01.2022
Известный в России врач предупредил о смертельной опасности черной краски для волос
01:00, 28.01.2022
Мишустин подписал указ о повышении пособий и соцвыплат с 1 февраля 2022 года
00:01, 28.01.2022
27-летняя девушка убила своего работодателя
20:00, 27.01.2022
Женщина лечилась от бесплодия и внезапно умерла в медицинском центре
15:22, 27.01.2022
Полиция проверяет звезду Голос.Дети и воспитанницу Пелагеи на причастность к лжеминированию
15:04, 27.01.2022
Родителей пропавшей девочки задержали из-за сгоревших костей в печке их дома
14:40, 27.01.2022
Просто не вышла на работу: как 23-летняя кассирша банка украла 26 миллионов
10:27, 27.01.2022
Свора бездомных псов насмерть загрызла мужчину у гаражей
07:52, 27.01.2022
Дмитрий Медведев назвал единственный способ избежать войны для России
17:00, 26.01.2022
Эдуард Россель призвал вернуть смертную казнь для педофилов
09:30, 26.01.2022
Мужчине позвонила жена, после чего он поймал два штрафа и разбил телефон
09:19, 26.01.2022
Ребенку, которого выставили на мороз голым, отчим сломал нос бутылкой
08:48, 26.01.2022
Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в городах
05:00, 26.01.2022
Известный онколог назвал два признака рака, которые можно заметить по утрам
01:00, 26.01.2022
Тело 12-летнего мальчика из многодетной семьи нашли в квартире
00:01, 26.01.2022
Мать Дани Милохина попросила прощения у сына за то, что бросила его в интернате
20:00, 25.01.2022
Гулявший с тетей школьник провалился под лед и погиб
15:53, 25.01.2022
Нашли труп в женской юбке: полиция ищет любовника мужчины, который погиб после БДСМ-игр
15:42, 25.01.2022
Таксист жестоко убил своего пассажира прямо на глазах у его подруги
13:19, 25.01.2022
Депутат предложил убивать бродячих собак и «ставить к стенке» зоозащитников
10:39, 25.01.2022
На женщину повесили 22 миллиона рублей чужих долгов - как это возможно?
10:19, 25.01.2022
Полиция задержала мать и отчима, которые выгнали 5-летнего мальчика голым на мороз
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
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Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
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После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
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Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью