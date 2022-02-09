В Роспотребнадзоре по Республике Татарстан рассказали, стоит ли ждать отмены масочного режима. Как заявила начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора РТ Лилия Юзлибаева в ходе прямого эфира оперштаба 9 февраля, вопрос об отмене масочного режима "неактуальный".

"Я думаю, данный вопрос, когда тем более идет сезон гриппа, он совсем преждевременный. Все-таки маски действуют. Более того, если исходить из специфики штамма "Омикрон", этот вирус очень быстро распространяется. В транспорте, как мы знаем, очень тесный контакт, тем более в зимний период никакие форточки и окна не открываются. Потому вопрос преждевременный и неактуальный. Ношение масок должно быть обязательным, особенно в транспорте", — подчеркнула Юзлибаева.

Поддержала санитарных врачей и вице-премьер республики Лейла Фазлеева, которая отметила, что пока в регионе действуют все ранее введенные ограничительные меры.