Не успели татарстанцы порадоваться небольшому спаду заболеваемости, который был зарегистрирован накануне, 8 февраля, как республика побила все ранее существовавшие с начала пандемии рекорды по количеству заболевших за сутки.

По состоянию на 9 февраля зарегистрированы 1 514 новых случаев заражения в республике. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 58 764 человека.

За минувшие сутки выздоровели 630 татарстанцев, от осложнений коронавируса скончались пятеро. Всего за период пандемии ковид унес жизни 1 638 татарстанцев.