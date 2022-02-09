ГИБДД Татарстана призывает жителей и гостей республики быть очень осторожными на дорогах сегодня, 9 февраля. Ожидается ухудшение дорожной и погодной ситуации.

По данным синоптиков, Татарстан сегодня будет во власти сильных метелей, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

Инспекторы ГИБДД напомнили, что водители в такой ситуации должны выбирать безопасную скорость, а не максимально разрешенную. Опасные маневры могут иметь трагические последствия. Все в салоне должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети должны быть в автокреслах.

Пешеходам также следует быть аккуратнее, дорогу следует переходить только в установленных местах, убедившись, что все авто пропускают вас. В тёмное время суток нужно носить на одежде световозвращающие элементы.