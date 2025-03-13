Виновника жесткого ДТП на Вишневского подозревают в подделке документов

Водитель, который 10 марта въехал в остановку в Казани, подозревается в подделке документов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, мужчина использовал фальшивую справку о прохождении медицинского освидетельствования у психиатра-нарколога. В связи с этим в его обвинение добавят еще одно преступление по статье 327 УК РФ.

Следователи также ожидают результаты экспертизы, которая определит степень тяжести вреда, нанесенного пострадавшим.

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