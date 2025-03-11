Интересное в Казани
· 16+ · Рината Зиянгирова

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте

Ак Барс Банк запустил акцию «Собери весь кешбэк...

Подписаться на Дзен.канал

Ак Барс Банк предлагает клиентам уникальную возможность получить кешбэк до 30% при оформлении кредитной карты на 115 дней. В рамках акции держателям карт предоставляется возврат части потраченных средств на все покупки: в первый месяц — 10%, во второй — 20%, а в третий — 30%. Максимальная сумма возврата составляет 500 рублей в первый месяц, 1000 рублей — во второй и 1500 рублей — в третий.

Карту можно оформить на срок до 5 лет, с максимальным лимитом кредитования — 1 млн рублей. Полная стоимость кредита варьируется от 29,73% до 69,53%. За переводы за счет кредитных средств действует комиссия — 3,9% плюс 390 рублей, за счет собственных — 2% от суммы перевода, минимум 300 рублей.

Снятие до 50 тысяч рублей в месяц — без комиссии. Свыше 50 тысяч рублей в месяц — комиссия 3,9% плюс 390 рублей. Обслуживание карты бесплатное.

Оформить кредитную карту в Ак Барс Банке могут граждане РФ в возрасте от 18 лет до 62 лет, с регистрацией на территории РФ в регионе присутствия банка и стажем на последнем месте работы не менее 3 месяцев.

Акция «Собери весь кешбэк» продлится до 31 мая 2025 года. Ознакомиться со всеми условиями и заполнить заявку можно по ссылке, а также в мобильном приложении и в любом отделении Ак Барс Банка.

Изучите все условия кредита (займа). Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Звезда РТ Рузиль Минекаев продолжает покорять экраны с сериалом «Подслушано в Рыбинске»

Интересное в Казани

день назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

средства для холодного тумана при дезинфекции

Лонгриды

22 часа назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Не у нас

день назад

На матче «Вашингтона» и «Сиэтла» из-за драки были удалены 10 хоккеистов

детский парикмахер нижний новгород в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Батюшка Николай рассказал, почему не нужно вешать на памятник фото

Не у нас

4 часа назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово

Не у нас

час назад

Появилось видео нападения боевиков на пассажирский поезд в Пакистане

Новости Казани

день назад

11 человек пострадали в ДТП на Вишневского в Казани
Лонгриды
3 дня назад

Кадровый голод в Татарстане: почему работодатели стали звать на работу более старших людей

Рынок труда в Татарстане переживает трансформац...

Не у нас

час назад

Названы смертельно опасные страны для россиян

Новости Казани

3 часа назад

Стало известно о состоянии 5 пострадавших в аварии на Вишневского

Не у нас

3 часа назад

Wildberries и Russ создал видеоплатформу Wibes

Не у нас

4 часа назад

Группа Massive Attack отправила в космос кавер песни «Все идет по плану»
В Казани суд встал на сторону магазина одежды в...
Новости Казани
4 часа назад

В Казани суд встал на сторону магазина одежды в споре из-за акции «1+1»

Новости Казани

4 часа назад

7 марта в 75 лет умер казанский адвокат Владимир Хрунов

Не у нас

5 часов назад

Фонтанка.ру: автомобильные дилеры снижают цены из-за низкого спроса

Новости Казани

5 часов назад

Сбивший 11 человек таксист был под наркотиками
Чего не хватает в рационе казанцев: рассказывае...
Интересное в Казани
4 дня назад

Чего не хватает в рационе казанцев: рассказываем о серьезной ошибке в питании, которую совершают 80% населения