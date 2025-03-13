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В Австралии были найдены редкие следы динозавров

Дополнительно ученые нашли еще один образец...

pixabay.com

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Австралийские палеонтологи исследовали каменную плиту, которая более 20 лет находилась в одной из школ Квинсленда, и обнаружили на ней десятки отпечатков лап динозавров. По данным специалистов, находка относится к раннему юрскому периоду и является одной из крупнейших коллекций таких следов в стране. Результаты исследования опубликованы в Historical Biology.

Долгое время плита оставалась без внимания, пока администрация школы не пригласила ученых для изучения загадочных трехпалых следов. Анализ показал, что на ее поверхности сохранились 66 отпечатков лап Anomoepus scambu — небольшого двуногого травоядного динозавра.

Первоначально плиту обнаружили шахтеры в 2002 году и передали учебному заведению, где она находилась в фойе. Долгое время ее ошибочно считали репликой и не подозревали о ее научной ценности.

По мнению исследователей, такие находки помогают лучше понять экосистему юрского периода. Поскольку в Австралии пока не обнаружены костные останки динозавров того времени, изучение их следов может пролить свет на древнюю фауну региона.

Дополнительно ученые нашли еще один образец — массивный валун у въезда в угольную шахту. Это открытие указывает на вероятность обнаружения новых следов динозавров в этом районе.

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