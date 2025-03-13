В ГЖИ хотят разобраться с татарстанцами, которые не пускают газовиков в квартиры

С начала 2025 года в Татарстане выявлено около 80 случаев нарушения эксплуатации газового оборудования, 20 из которых привели к трагическим последствиям. Начальник Госжилинспекции республики Александр Тыгин в прямом эфире подчеркнул, что основной причиной таких происшествий становится самовольная перепланировка квартир.

По его словам, практически во всех случаях владельцы вносили изменения в планировку: демонтировали дверные проемы между кухней и коридором, устанавливали пластиковые окна без вентиляционных клапанов или подключали вытяжку к общей вентиляции. Это приводило к нарушению воздухообмена, и при утечке угарный газ скапливался в помещении, создавая смертельную угрозу.

Специалисты рекомендуют ежегодно проводить проверку газового оборудования. В рамках обслуживания осматриваются плиты, колонки, котлы, а также тестируется тяга и герметичность соединений. От жильцов требуется только обеспечить доступ к приборам и подписать акт проверки, пишет «Вечерняя Казань».