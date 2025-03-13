Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В ГЖИ хотят разобраться с татарстанцами, которые не пускают газовиков в квартиры

С начала 2025 года в Татарстане выявлено около ...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

С начала 2025 года в Татарстане выявлено около 80 случаев нарушения эксплуатации газового оборудования, 20 из которых привели к трагическим последствиям. Начальник Госжилинспекции республики Александр Тыгин в прямом эфире подчеркнул, что основной причиной таких происшествий становится самовольная перепланировка квартир.

По его словам, практически во всех случаях владельцы вносили изменения в планировку: демонтировали дверные проемы между кухней и коридором, устанавливали пластиковые окна без вентиляционных клапанов или подключали вытяжку к общей вентиляции. Это приводило к нарушению воздухообмена, и при утечке угарный газ скапливался в помещении, создавая смертельную угрозу.

Специалисты рекомендуют ежегодно проводить проверку газового оборудования. В рамках обслуживания осматриваются плиты, колонки, котлы, а также тестируется тяга и герметичность соединений. От жильцов требуется только обеспечить доступ к приборам и подписать акт проверки, пишет «Вечерняя Казань».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово

Интересное в Казани

день назад

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте

бура от тараканов рецепт

Лонгриды

день назад

Сотни дронов атаковали Москву: в Казани усилили меры безопасности

Интересное в Казани

2 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

ремонт квартир в ростове на дону цены в Ростове-на-Дону

Не у нас

23 часа назад

В Иркутской области есть Бадарминский разлом

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане от трубы погиб рабочий: видео с места ЧП

Не у нас

17 часов назад

34-летняя китаянка решила сложнейшую задачу об иголке

Не у нас

день назад

Появилось видео нападения боевиков на пассажирский поезд в Пакистане

Не у нас

день назад

Алиса и Siri слышат наши разговоры и отправляют их в сервисы
Новости Казани
18 часов назад

Казанский марафон в мае разыграет 7,4 млн рублей

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, ч...

Новости Татарстана

43 минуты назад

В ГЖИ хотят разобраться с татарстанцами, которые не пускают газовиков в квартиры

Интересное в Казани

20 часов назад

Дешевые розетки, слабые автоматы: почему электрика в казанских квартирах превращается в угрозу

Не у нас

час назад

В Австралии были найдены редкие следы динозавров

Не у нас

2 часа назад

В Благовещенске 5 человек погибли при пожаре в хостеле
Загитова сняла на видео парное катание на льду ...
Новости Татарстана
23 минуты назад

Загитова сняла на видео парное катание на льду Байкала в -30 градусов

Не у нас

10 часов назад

Ученые выяснили, что деградация мозговых тканей начинается в 44 года

Не у нас

13 часов назад

В США одобрена первая имплантируемая генная терапия заболевания глаз

Новости Татарстана

15 часов назад

В июне СберСтрахование жизни начнёт урегулировать убытки за 5 минут
Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый м...
Интересное в Казани
6 дней назад

Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый магазин в городе трендов