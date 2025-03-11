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Появилось видео нападения боевиков на пассажирский поезд в Пакистане

Железнодорожное ведомство сообщает, что в залож...

pixabay.com

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В провинции Белуджистан вооружённые боевики атаковали поезд Jaffar Express, следовавший из Кветты в Пешавар. По данным Agence France-Presse, экстремисты взорвали пути и открыли огонь, после чего началась перестрелка с охраной состава. Видео.

Железнодорожное ведомство сообщает, что в заложниках оказались более 450 пассажиров, но группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA), взявшая на себя ответственность, утверждает, что удерживает свыше 100 человек.

BLA ведёт борьбу с правительством Пакистана, обвиняя его в эксплуатации ресурсов региона. Число пострадавших уточняется, пишет «Интерфакс».

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