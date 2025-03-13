Священник Снегирев рассказал о правилах проведения поминок в годовщину смерти
Екатерина Елисеева
Священник Иван Снегирев напомнил, что усопшего поминают в день похорон, на девятый и сороковой день, а также спустя год после смерти.
Как правило, в этот день собираются близкие и друзья, чтобы вспомнить ушедшего. При этом алкоголь на поминальном столе обычно отсутствует, подчеркнул священник.
Утром рекомендуется посетить храм, помолиться, поставить свечу и передать записку с именем покойного для поминовения на общей литургии, сообщает МК.
Также важно навестить могилу, привести ее в порядок и оставить цветы в знак памяти.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец