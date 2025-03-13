Священник Снегирев рассказал о правилах проведения поминок в годовщину смерти

Священник Иван Снегирев напомнил, что усопшего поминают в день похорон, на девятый и сороковой день, а также спустя год после смерти.

Как правило, в этот день собираются близкие и друзья, чтобы вспомнить ушедшего. При этом алкоголь на поминальном столе обычно отсутствует, подчеркнул священник.

Утром рекомендуется посетить храм, помолиться, поставить свечу и передать записку с именем покойного для поминовения на общей литургии, сообщает МК.

Также важно навестить могилу, привести ее в порядок и оставить цветы в знак памяти.