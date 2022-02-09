Минувшей ночью в Казани водитель легковушки Hyundai не учел дорожных и погодных условий, резко маневрировал и залетел под "КАМАЗ" дорожных служб. Как сообщает "Татарстан-24", вытаскивать зажатого водителя из искореженного авто пришлось сотрудникам МЧС.

Помимо чудом уцелевшего водителя в салоне легкового авто был пассажир, он выбрался из груды металла самостоятельно, но от сильного удара головой совсем не помнит момента ДТП.