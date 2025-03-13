В Казани временно приостановлено движение 3 трамваев между 2 остановками

На участке между остановками «Сахарова» и «Д. Файзи» из-за погодных условий произошло повреждение изоляции контактной сети трамвая.

Как сообщили транспортные службы, движение трамваев маршрутов №5, 5а и 7 на этом отрезке временно приостановлено. Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок и приносят извинения за возможные неудобства.

Ранее мы писали о том, что виновника жесткого ДТП на Вишневского подозревают в подделке документов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Татарстан.