Алиса и Siri слышат наши разговоры и отправляют их в сервисы

Голосовые ассистенты прочно вошли в повседневную жизнь, но их использование порождает вопросы о защите данных. Эти устройства постоянно анализируют окружающие звуки, чтобы реагировать на ключевые слова, а их микрофоны остаются в режиме ожидания.

Ранее были зафиксированы случаи, когда компании применяли записи пользователей для совершенствования систем распознавания речи. Например, стало известно, что Apple передавала фрагменты разговоров Siri подрядчикам для анализа. Позже такую практику прекратили, однако некоторые компании продолжают использовать подобные методы для обучения искусственного интеллекта.

Голосовые помощники отправляют запросы в облачные сервисы, но иногда туда попадают случайные фразы, ошибочно распознанные как команды, что может привести к утечке личной информации.

Еще одна проблема связана с хранением данных: некоторые устройства записывают голосовые запросы и сохраняют их в учетной записи пользователя. Это повышает риск взлома или несанкционированного доступа. Также собранные данные могут использоваться для таргетированной рекламы.

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется настраивать параметры конфиденциальности, регулярно очищать историю запросов и отключать функцию постоянного прослушивания на неиспользуемых гаджетах. Дополнительно можно применять физические заглушки для микрофонов и камер.

Несмотря на потенциальные угрозы, голосовые ассистенты остаются удобными в использовании. Однако важно уделять внимание настройкам безопасности, отмечает издание tut-news.ru.